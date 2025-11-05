Blockchain e finanza commerciale in Brasile: il progetto Drex

La banca digitale brasiliana Banco Inter ha completato un progetto pilota di finanza commerciale internazionale utilizzando la tecnologia blockchain, in collaborazione con Chainlink, la Banca Centrale del Brasile e l’Autorità Monetaria di Hong Kong (HKMA). Questo esperimento ha evidenziato come i registri distribuiti possano semplificare i pagamenti nelle transazioni transfrontaliere.

Il progetto ha fatto parte della Fase 2 del programma Drex della banca centrale brasiliana, simulando il regolamento delle transazioni di esportazione tra la rete Drex e la piattaforma Ensemble di Hong Kong, un sistema blockchain sviluppato nell’ambito dell’iniziativa Project Ensemble dell’HKMA. Chainlink ha fornito l’infrastruttura necessaria per connettere le due reti.

Banco Inter aveva già collaborato con Chainlink in una precedente fase di Drex. Secondo quanto dichiarato dalla banca, la piattaforma permette di supportare pagamenti tokenizzati e automatizzare i trasferimenti di titoli tramite smart contract, riducendo i costi e i rischi, e ampliando le opportunità di mercato per le piccole e medie imprese.

Il trade finance, che comprende gli accordi di credito e pagamento tra importatori ed esportatori, è uno dei settori più complessi del commercio internazionale. Il progetto pilota suggerisce che i processi possono essere automatizzati tramite blockchain, sincronizzando la circolazione delle merci, i pagamenti e i trasferimenti di titoli. Anche l’istituto Standard Chartered ha preso parte a questo progetto.

Nel frattempo, la Banca centrale brasiliana sta accelerando lo sviluppo di un real digitale sintetico, mirato a combinare programmabilità, privacy e decentralizzazione. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente adozione dei pagamenti digitali e delle stablecoin in Brasile, dove un’alta percentuale delle transazioni in criptovaluta coinvolge proprio queste ultime. Sebbene il Drex sia definito come una valuta digitale, il presidente della Banca Centrale ha suggerito che si tratta di un progetto volto a modernizzare l’accesso al credito e il sistema finanziario brasiliano.

