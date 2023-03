Block crolla a Wall Street dopo le accuse di Hindenburg Research

– Dopo il caso Adani, Hindenburg Research torna al centro della scena finanziaria globale. La società gestita da Nathan Anderson, che guadagna con lo short selling sulle aziende di cui scrive, ha condotto un’indagine di due anni su Block, azienda statunitense di servizi finanziari e di mobile payment guidata da Jack Dorsey.

Hindenburg sostiene che la “magia” dietro l’attività di Block non è stata l’innovazione dirompente, ma piuttosto la volontà dell’azienda di facilitare le frodi contro i consumatori e il governo, evitare la regolamentazione, mascherare prestiti e commissioni predatori come tecnologia rivoluzionaria e fuorviare gli investitori con metriche gonfiate.

La maggior parte delle critiche sono rivolte alla piattaforma “Cash App”. Secondo la ricerca, Block in precedenza nota come Square avrebbe ampiamente sopravvalutato il numero di utenti reali e ha sottovalutato i costi di acquisizione dei clienti. Gli ex dipendenti intervistati da Hindenburg hanno stimato che il 40-75% degli account che hanno esaminato erano falsi, coinvolti in frodi o erano account aggiuntivi legati a un singolo individuo. Inoltre, gli ex dipendenti hanno descritto come Cash App ha soppresso le preoccupazioni interne e ignorato le richieste di aiuto degli utenti mentre l’attività criminale e la frode dilagavano sulla sua piattaforma.

Inoltre, Hindenburg ha affermato di aver scoperto che Cash App ha probabilmente facilitato i truffatori che approfittavano dei programmi di stimolo del governo durante la pandemia. Secondo quanto si legge nel rapporto, lo Stato del Massachusetts ha cercato di recuperare oltre 69.000 indennità di disoccupazione dai conti Cash App a soli quattro mesi dall’inizio della pandemia, con le transazioni sospette che erano “sproporzionate”, superando le principali banche come JP Morgan e Wells Fargo, nonostante queste ultime banche avessero 4x-5x tanti conti di deposito.

Il report ha fatto crollare le azioni di Block a Wall Street, costringendo la società a emettere un comunicato per tentare di fermare le vendite sul titolo. “Intendiamo lavorare con la SEC ed esplorare un’azione legale contro Hindenburg Research per il rapporto di fatto impreciso e fuorviante che ha condiviso oggi sulla nostra attività di Cash App”, si legge in una nosta. Block sostiene che Hindenburg è noto per questi tipi di attacchi, “progettati esclusivamente per consentire ai venditori allo scoperto di trarre profitto da un calo del prezzo delle azioni”.

“Abbiamo esaminato l’intero rapporto nel contesto dei nostri dati e riteniamo che sia progettato per ingannare e confondere gli investitori – continua – Siamo un’azienda quotata altamente regolamentata con comunicazioni regolari e abbiamo fiducia nei nostri prodotti, rapporti, programmi di conformità e controlli. Non saremo distratti dalle tipiche tattiche dei venditori allo scoperto”.