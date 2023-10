Blocco linee Napoli-Roma e Nettuno-Roma, cosa è successo

La circolazione resta rallentata sulle linee ferroviarie Napoli-Roma via Formia e Nettuno-Roma per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria dopo la morte di un uomo, investito a Campoleone in provincia di Latina. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria che indaga per ricostruire l’accaduto e chiarire se si è trattato di un incidente o di un suicidio. La circolazione resta fortemente rallentata e prosegue l’intervento dell’autorità giudiziaria. I treni intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.