Blocco Diesel Euro5: Urgenza di Riforme per Mobilità Sostenibile

Legambiente Emilia-Romagna critica il rinvio del blocco dei veicoli diesel Euro5, sostenendo che le responsabilità non si trovano nel Green Deal europeo, ma nella misura introdotta dal governo nel 2023, con origini risalenti al 2017. L’associazione denuncia la mancanza di azioni a livello centrale per gestire l’impatto di questo divieto, fondamentale per la salute pubblica e per evitare sanzioni.

Il blocco è stato previsto nel Decreto Legge del 12 settembre 2023, n. 121. Legambiente sottolinea che non sono stati messi in atto strumenti utili per facilitare il passaggio dai veicoli inquinanti a mezzi a zero emissioni, lasciando alcune categorie, come artigiani e pendolari, senza opzioni di trasporto pubblico efficienti. Questo immobilismo ha compromesso non solo la lotta all’inquinamento, ma anche lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile.

Inoltre, l’associazione critica l’inefficacia degli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, evidenziando che gli sgravi economici sono stati più vantaggiosi per le auto a combustione interna, a causa della scarsità di modelli di utilitarie elettriche economiche. Il finanziamento di 13,5 miliardi per il ponte sullo Stretto pesa sul futuro delle infrastrutture del trasporto pubblico.

Legambiente suggerisce che con quell’importo si potrebbero realizzare numerosi interventi per migliorare il trasporto pubblico nelle regioni padane e in altre aree, oltre a fornire misure di sostegno per artigiani, imprese e famiglie per l’acquisto di veicoli a zero emissioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilpiacenza.it

