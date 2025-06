Blocco Diesel Euro 5: La Lega propone un rinvio fino al 2026

Un emendamento della Lega al Decreto infrastrutture propone di evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 per un altro anno, consentendo alle Regioni di posticipare la misura anche oltre il 2026. Attualmente, il provvedimento prevede la cessazione dell’uso di questi mezzi in alcune aree del Nord a partire da ottobre 2023. Il partito, guidato da Matteo Salvini, mira a tutelare le famiglie a rischio di perdere il proprio veicolo e a rispettare l’autonomia regionale. In caso di ritardo del blocco, la Lega suggerisce di accompagnarlo con strategie per la tutela ambientale, come l’efficientamento energetico e l’aumento del verde pubblico.

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e primo firmatario dell’emendamento, afferma che l’obiettivo è proteggere i lavoratori e le fasce popolari, criticando l’approccio ambientalista dell’Unione Europea.

In aggiunta, la Lega ha proposto un altro emendamento che richiede ai Comuni di comunicare formalmente la presenza di autovelox nel loro territorio. Questi dispositivi non potranno essere attivati senza tali comunicazioni, in linea con le richieste del ministero per ottenere dati più precisi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com