Blocco di DeepSeek da parte del Garante Privacy: l’AI continua a operare

Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di bloccare il trattamento dei dati degli utenti italiani da parte di DeepSeek, un’intelligenza artificiale sviluppata da due aziende cinesi. Questa decisione urgente potrebbe influenzare provvedimenti simili in altri paesi europei, in considerazione dell’attenzione crescente delle autorità sulla gestione dei dati da parte delle tecnologie di IA. Il Garante ha agito a seguito di una comunicazione ritenuta insufficiente dalle aziende, che hanno affermato di non operare in Italia e di non essere soggette alla normativa europea.

Il Garante ha aperto un’istruttoria, richiedendo alle aziende di chiarire quali dati personali vengano raccolti, le fonti, le finalità e la base giuridica per il trattamento. È stata richiesta anche la localizzazione dei server, in particolare se i dati siano conservati in Cina. Associazioni di consumatori avevano già segnalato DeepSeek al Garante per violazioni del GDPR, evidenziando l’archiviazione dei dati su server cinesi senza adeguate protezioni e l’accesso non trasparente alle informazioni da parte delle autorità locali.

Nonostante il blocco del trattamento dei dati, DeepSeek rimane accessibile in Italia, con limitazioni sull’utilizzo dei dati personali. Questo impedisce l’ottimizzazione delle risposte fornite dall’AI. Inoltre, un report ha rivelato che DeepSeek evita di rispondere a domande sensitive su temi come la protesta di Piazza Tienanmen e il trattamento degli uiguri, suggerendo una censura attuata dal Partito Comunista Cinese. Infine, è stato segnalato che DeepSeek può essere facilmente “jailbroken”, eludendo i filtri imposti.