Blocco dei dazi Trump: sentenza storica della corte americana

Una corte federale americana ha emesso una sentenza che blocca i dazi sulle importazioni imposti dal presidente Donald Trump ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Il Tribunale del Commercio Internazionale di New York ha accolto la richiesta di un’ingiunzione permanente, sostenendo che Trump ha oltrepassato la sua autorità con tali misure, provocando disordini economici. L’ingiunzione riguarda principalmente i dazi del 30% sulla Cina, del 25% su alcuni beni dal Messico e Canada, e il 10% su casi generali, mentre i dazi su auto, acciaio e alluminio rimangono in vigore.

La sentenza è frutto di almeno sette cause legali che contestano l’uso da parte di Trump dell’IEEPA, sostenendo che non autorizza l’imposizione di dazi e che il deficit commerciale non rappresenta una “minaccia insolita e straordinaria”. I ricorrenti sottolineano che gli Stati Uniti registrano un deficit commerciale da 49 anni.

In risposta, la Casa Bianca ha rifiutato inizialmente di commentare, per poi dichiarare che non spetta a giudici non eletti decidere su un’emergenza nazionale, annunciando l’intenzione di fare appello. Il governo Trump è determinato a utilizzare tutte le leve del potere esecutivo per affrontare la situazione, e la questione potrebbe arrivare fino alla Corte Suprema, con potenziali impatti significativi sull’economia globale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it