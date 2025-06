In Italia si sono verificati scioperi nei settori dei trasporti e metalmeccanico. Già da giovedì sera, i lavoratori dei trasporti hanno iniziato la protesta, pur senza generare significativi disagi. Tuttavia, nel settore metalmeccanico, migliaia di operai hanno manifestato in diverse città, bloccando la tangenziale a Bologna, per sollecitare il rinnovo del contratto collettivo.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com