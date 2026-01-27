Blocchi ai confini: protesta autotrasporto Balcani

A Trieste, le associazioni di autotrasporto dei Balcani occidentali hanno avviato una serie di blocchi ai valichi di frontiera con l’area Schengen. Le proteste sono state scatenate dalle difficoltà operative legate all’applicazione più rigorosa della regola europea dei 90 giorni su 180 per i cittadini non UE.

Tra i promotori dell’iniziativa c’è l’associazione serba Poslovno udruženje “Međunarodni transport”, che rappresenta le imprese di trasporto internazionale su gomma. Le proteste coinvolgono autisti e operatori di Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord, con rallentamenti e stop temporanei al traffico merci su alcune delle principali direttrici tra Unione Europea, Turchia e Medio Oriente.

Il blocco, avviato il 26 gennaio e destinato a durare almeno sette giorni, prevede eccezioni per le importazioni di medicinali, il trasporto di animali vivi, munizioni ed esplosivi. Secondo i trasportatori, la normativa Schengen non distingue tra permanenza lavorativa e soggiorno personale, creando un problema strutturale per gli autisti professionali impegnati regolarmente su tratte UE.

L’Entry/Exit System, operativo dal 12 ottobre, registra elettronicamente gli ingressi e le uscite dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen per soggiorni di breve durata. La Commissione europea ha confermato di essere a conoscenza della situazione e sta monitorando da vicino gli sviluppi, precisando che la regola dei 90/180 giorni non è nuova, ma che l’introduzione dell’Entry/Exit System rende i controlli più automatici e uniformi alle frontiere esterne dell’Unione.

La Commissione europea riconosce che alcune categorie professionali non UE, tra cui gli autisti internazionali, possono trovarsi in difficoltà operative. Tuttavia, eventuali deroghe richiedono strumenti giuridici adeguati, come visti o permessi di lavoro specifici. Al momento, l’Unione Europea non ha annunciato modifiche normative né esenzioni automatiche per gli autisti extra-UE. Le proteste potrebbero essere sospese solo se arriveranno garanzie per la convocazione di un incontro formale con i funzionari della Commissione Europea.