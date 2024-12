Bloccato il Fondo per la diagnosi con tecnologia NGS

È stata dichiarata illegittima la creazione del Fondo di 1 milione di euro per il Next Generation Sequencing (NGS), destinato alla diagnosi delle malattie rare. Questa decisione è stata presa dalla Corte Costituzionale in seguito a un ricorso della Regione Campania. Le risorse del fondo avrebbero dovuto essere utilizzate dalle Regioni per fornire risposte chiare a pazienti e famiglie che attendono una diagnosi per le loro patologie.

Paolo Gasparini, Presidente della Società Italiana di Genetica Umana (SIGU), ha espresso grande disappunto per la sentenza, sottolineando che l’illegittimità del fondo comporterà una mancanza di risorse necessarie per risolvere i “cold case” delle malattie rare. Questo avrebbe significato per molti pazienti la possibilità di avere una diagnosi, che è un primo passo importante verso un’adeguata consulenza genetica e una gestione più efficace delle loro condizioni. Inoltre, la diagnosi potrebbe aprire a nuove prospettive terapeutiche.

Il fondo sarebbe stato ripartito proporzionalmente al numero di abitanti delle Regioni, con la Campania che avrebbe ricevuto circa 96.840 euro, una delle somme più elevate dopo Lombardia e Lazio. Gasparini ha evidenziato come questa ripartizione fosse destinata a garantire una rappresentanza equilibrata della popolazione italiana. Attualmente, pazienti e famiglie rimangono senza supporto.

Ilaria Ciancaleoni Bartoli, Direttrice di OMaR, ha aggiunto che uno dei problemi principali in Italia è la mancanza di decreti attuativi per le leggi già approvate. Pur riconoscendo l’attenzione del Governo verso la questione, ha rimarcato che il blocco è ora causato da una Regione. Ciancaleoni Bartoli ha auspicato una rapida risoluzione della situazione per evitare ulteriori danni ai pazienti in attesa di diagnosi, suggerendo di sfruttare i lavori per la Legge di Bilancio.

La sentenza che ha dichiarato illegittimo il fondo è stata pubblicata di recente nella Gazzetta Ufficiale, in seguito al ricorso presentato dalla Regione Campania contro la Legge di Bilancio 2024, che conteneva l’emendamento per la creazione del fondo per il NGS. Ora la speranza è di trovare una soluzione che non lasci i pazienti privi di aiuti e risorse.