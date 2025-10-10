Blinking Guy: il volto di un cambiamento per la MS negli USA

Drew Scanlon, noto come “Blinking Guy”, ha utilizzato la sua celebrità per sostenere cause benefiche. La sua vita è cambiata nel 2013, quando un’espressione facciale durante una diretta di recensione di un videogioco è diventata virale, senza che lui se lo aspettasse. Questo momento ha dato vita a un meme che esprime irritazione o sorpresa, e nel tempo è stato classificato come uno dei migliori meme di sempre.

Scanlon, colpito dalla popolarità della sua immagine, ha scelto di usarla per fare del bene. Ogni anno partecipa a una corsa in bicicletta di 120 miglia da San Francisco a Napa per raccogliere fondi a favore della National Multiple Sclerosis Society. Questo impegno è particolarmente significativo per lui, poiché la sua amica Katie e sua madre convivono con la sclerosi multipla. Dal 2016, utilizza gli account social media connessi al suo status di “Blinking Guy” per condividere un link alla pagina di donazioni della società.

Finora, grazie alla sua fama, Scanlon è riuscito a raccogliere oltre 300.000 dollari per la ricerca sulla sclerosi multipla e per programmi che aiutano le persone affette da questa malattia a vivere una vita migliore. L’impatto positivo della sua iniziativa continua a crescere e il suo esempio dimostra come dalla popolarità possa scaturire un reale cambiamento nella vita degli altri.