Blink Video Doorbell HD: Audio Bidirezionale e Smart Notifications

Scopri il futuro della sicurezza domestica con il Blink Video Doorbell! Rispondi alla tua porta ovunque ti trovi grazie al video in HD a 1080p durante il giorno e alla visione notturna a infrarossi, tutto dal tuo smartphone. Grazie all’audio bidirezionale, puoi comunicare direttamente con i tuoi visitatori, ovunque tu sia.

Due vantaggi pratici:

Configurarlo è un gioco da ragazzi: in meno di cinque minuti hai tutto pronto, grazie alle due batterie al litio AA incluse. La protezione IP54 garantisce che il tuo dispositivo resista agli agenti atmosferici, mantenendo la tua casa al sicuro in ogni condizione.

Inoltre, con l’integrazione di Alexa, basta chiedere per rispondere al tuo citofono! La confezione include il Blink Video Doorbell e un kit di montaggio, mentre il Sync Module 2 è disponibile separatamente per un’esperienza ancora più completa.

Sicurezza, praticità e tecnologia all’avanguardia ti aspettano: non lasciare che la tua casa resti indifesa!

