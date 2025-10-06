Blink Outdoor 4: Wireless HD Security Camera, Alexa Compatible

🔥 Offerta Amazon
New Blink camera (Outdoor 4) | Newest model | Wireless HD smart security camera, two-year battery life, enhanced motion detection, works with Alexa | 1 camera system with Sync Module Core included
Scopri la Nuova Blink Outdoor 4
Presentiamo la Blink Outdoor 4, la quarta generazione della nostra innovativa telecamera di sicurezza wireless, progettata per proteggere la tua casa sia all’esterno che all’interno. Controlla tutto direttamente dall’app Blink sul tuo smartphone, rendendo la sorveglianza semplice e accessibile.
Visione e Comunicazione Chiare
Grazie alla risoluzione in HD 1080p, alla visione notturna infrarossa e all’audio bidirezionale di alta qualità, potrai vedere, sentire e parlare attraverso l’app con facilità. Ricevi notifiche istantanee direttamente sul tuo dispositivo ogni volta che viene rilevato un movimento.
Un’Autonomia Incredibile
Dimentica la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente la tua telecamera. Con un’autonomia di due anni grazie alle batterie al litio AA incluse, sei pronto a partire in pochi minuti. E se desideri ancora più durata, puoi acquistare un kit di estensione della batteria (venduto separatamente) per arrivare fino a quattro anni!
Privacy e Sicurezza Personalizzate
- Zone di Privacy: Puoi creare fino a due zone di privacy per escludere aree specifiche dalla visualizzazione della tua Outdoor 4, proteggendo così la riservatezza dei tuoi vicini.
- Rilevamento Avanzato del Movimento: La tecnologia di rilevamento del movimento dual-zone ti avvisa più velocemente su qualsiasi movimento rilevato.
Inoltre, la funzione di rilevamento delle persone, disponibile con un piano di abbonamento Blink (venduto separatamente), ti invia alert quando viene identificata una persona.
Salva e Condividi i Tuoi Video
Con lo spazio di archiviazione illimitato per 30 giorni, puoi conservare gli eventi nel cloud. Prova il piano di abbonamento Blink gratuita per 30 giorni e scopri tutte le sue potenzialità!
Cosa Include la Confezione
Troverai nella scatola: una telecamera, un Sync Module Core, due batterie al litio AA, un kit di montaggio, un cavo USB e un adattatore di alimentazione.
Investi nella sicurezza della tua casa e nella tua tranquillità. Non aspettare, scopri la Blink Outdoor 4 e rendi la tua casa più sicura oggi stesso!
