Blink Outdoor 4: Telecamera Sicurezza HD Wireless, Alexa Ready

Blink Outdoor 4: Telecamera Sicurezza HD Wireless, Alexa Ready

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €79.99 – €59.99

⭐ Valutazione: 4 / 5

New Blink camera (Outdoor 4) | Newest model | Wireless HD smart security camera, two-year battery life, enhanced motion detection, works with Alexa | 1 camera system with Sync Module Core included

Scopri la Nuova Blink Outdoor 4

Presentiamo la Blink Outdoor 4, la nostra quarta generazione di telecamere di sicurezza smart e senza fili. Progettata per proteggere la tua casa sia all’interno che all’esterno, puoi gestirla comodamente tramite l’app Blink sul tuo smartphone.

Funzioni Smart per la Tua Sicurezza

  • Visione HD e Audio Bidirezionale: Goditi la visione in diretta a 1080p, la visione notturna a infrarossi e un audio chiaro per comunicare in qualsiasi momento.

  • Durata della Batteria Imbattibile: Con le batterie al litio AA incluse, la Blink Outdoor 4 ti offre fino a due anni di autonomia. Puoi anche acquistare un pacchetto di estensione (venduto separatamente) per raddoppiare la durata della batteria fino a quattro anni per ogni telecamera.

Personalizzazione e Privacy

Crea fino a due zone di privacy per escludere aree non desiderate dalla visuale della camera, mantenendo al sicuro la privacy dei tuoi vicini e personalizzando al meglio il tuo sistema.

Rilevazione Avanzata

Ricevi notifiche rapide sul movimento grazie alla rilevazione arricchita con doppie zone. Inoltre, puoi attivare la rilevazione umana per ricevere avvisi specifici quando viene identificata una persona, tramite un piano di abbonamento Blink (venduto separatamente).

Archiviazione Facile

Con la possibilità di salvare e condividere clip per un massimo di 30 giorni, puoi approfittare di una prova gratuita di 30 giorni del piano di abbonamento Blink per archiviare eventi nel cloud. Il pacchetto include anche il Sync Module Core per una gestione semplice.

Cosa Trovi nella Confezione

  • 1 telecamera
  • 1 Sync Module Core
  • 2 batterie al litio AA
  • 1 kit di montaggio
  • 1 cavo USB
  • 1 adattatore di alimentazione

Non lasciare la sicurezza della tua casa al caso: scegli Blink Outdoor 4 e proteggi ciò che ami di più!

Blink Outdoor 4: Telecamera Sicurezza HD Wireless, Alexa Ready

