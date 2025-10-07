23 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Offerte

Blink Outdoor 4: Smart Wireless HD Security Camera | Alexa Ready

Da StraNotizie
Blink Outdoor 4: Smart Wireless HD Security Camera | Alexa Ready

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €74.99 – €33.49

⭐ Valutazione: 4 / 5

New Blink camera (Outdoor 4) | Newest model | Wireless HD smart security camera, two-year battery life, enhanced motion detection, works with Alexa | Add-on camera only

Scopri la Nuova Blink Outdoor 4

Presentiamo la Blink Outdoor 4, l’ultima novità in fatto di sicurezza domestica. Questa telecamera wireless di quarta generazione ti aiuta a proteggere la tua casa, sia all’interno che all’esterno, direttamente dall’app Blink sul tuo smartphone.

Visione e Ascolto in Tempo Reale

Con la Blink Outdoor 4, puoi vedere, ascoltare e parlare grazie alla connessione bidirezionale. Approfitta della qualità video in HD 1080p, della visione notturna a infrarossi e di un audio chiaro e nitido.

Batteria a Lunga Durata

Configura il tuo sistema di sicurezza in pochi minuti e goditi fino a due anni di autonomia con le batterie AA in dotazione. Vuoi ancora più durata? Aggiungi il pacchetto di estensione batteria (venduto separatamente) e ottieni fino a quattro anni di energia!

Privacy a Prima Vista

Personalizza la tua esperienza creando fino a due Zone di Privacy per escludere aree dalla visuale della telecamera. Così facendo, puoi tutelare la privacy dei tuoi vicini e rendere il tuo impianto ancora più efficace.

Rilevamento di Movimento Avanzato

Ricevi notifiche in tempo reale sul tuo smartphone grazie al rilevamento di movimento a doppia zona. Con la tecnologia di rilevamento persone, sarai avvisato ogni volta che viene identificata una persona, un servizio disponibile con un piano di abbonamento Blink (venduto separatamente).

Salva e Condividi i Tuoi Video

Con il piano di abbonamento Blink, hai accesso a uno spazio di archiviazione illimitato per 30 giorni. Prova subito il piano con una prova gratuita di 30 giorni e inizia a salvare i tuoi eventi nel cloud!

Contenuto della Confezione

Nella confezione troverai una telecamera, due batterie AA in litio e un kit di montaggio.

Vantaggi Pratici:

  • Facile installazione e configurazione in pochi minuti.
  • Durata della batteria prolungata per una sicurezza continua.

Non perdere l’opportunità di rendere la tua casa più sicura. Acquista ora la Blink Outdoor 4 e proteggi ciò che ami di più!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Blink Outdoor 4: Smart Wireless HD Security Camera | Alexa Ready

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €74.99 - €33.49 ⭐ Valutazione: 4 / 5 New Blink camera (Outdoor 4)…

Kindle Scribe 16GB: Notebook & E-Reader 10.2″ con Penna

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €369.99 - €264.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Kindle Scribe (16GB) | The…

Indesit YT M11 82 RX IT: Asciugatrice a Pompa di Calore 8 kg

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €449.90 - €399.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Indesit YT M11 82 RX…

Tineco Floor One S7: Pulitore Multi-Funzione Smart, Autopulente

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €459.00 - €409.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tineco Floor One Switch S7…

Google Pixel 10 Pro XL Unlocked 256GB + Cover Pixelsnap Black

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,351.98 - €1,149.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Google Pixel 10 Pro XL…

Articolo precedente
Venditore d’Auto a Milano: Opportunità di Crescita e Successo!
Articolo successivo
Immunità e Democrazia: Le Parole di Ilaria Salis
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.