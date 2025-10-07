Blink Outdoor 4: Smart Wireless HD Security Camera | Alexa Ready

🔥 Offerta Amazon
New Blink camera (Outdoor 4) | Newest model | Wireless HD smart security camera, two-year battery life, enhanced motion detection, works with Alexa | Add-on camera only
Scopri la Nuova Blink Outdoor 4
Presentiamo la Blink Outdoor 4, l’ultima novità in fatto di sicurezza domestica. Questa telecamera wireless di quarta generazione ti aiuta a proteggere la tua casa, sia all’interno che all’esterno, direttamente dall’app Blink sul tuo smartphone.
Visione e Ascolto in Tempo Reale
Con la Blink Outdoor 4, puoi vedere, ascoltare e parlare grazie alla connessione bidirezionale. Approfitta della qualità video in HD 1080p, della visione notturna a infrarossi e di un audio chiaro e nitido.
Batteria a Lunga Durata
Configura il tuo sistema di sicurezza in pochi minuti e goditi fino a due anni di autonomia con le batterie AA in dotazione. Vuoi ancora più durata? Aggiungi il pacchetto di estensione batteria (venduto separatamente) e ottieni fino a quattro anni di energia!
Privacy a Prima Vista
Personalizza la tua esperienza creando fino a due Zone di Privacy per escludere aree dalla visuale della telecamera. Così facendo, puoi tutelare la privacy dei tuoi vicini e rendere il tuo impianto ancora più efficace.
Rilevamento di Movimento Avanzato
Ricevi notifiche in tempo reale sul tuo smartphone grazie al rilevamento di movimento a doppia zona. Con la tecnologia di rilevamento persone, sarai avvisato ogni volta che viene identificata una persona, un servizio disponibile con un piano di abbonamento Blink (venduto separatamente).
Salva e Condividi i Tuoi Video
Con il piano di abbonamento Blink, hai accesso a uno spazio di archiviazione illimitato per 30 giorni. Prova subito il piano con una prova gratuita di 30 giorni e inizia a salvare i tuoi eventi nel cloud!
Contenuto della Confezione
Nella confezione troverai una telecamera, due batterie AA in litio e un kit di montaggio.
Vantaggi Pratici:
- Facile installazione e configurazione in pochi minuti.
- Durata della batteria prolungata per una sicurezza continua.
Non perdere l’opportunità di rendere la tua casa più sicura. Acquista ora la Blink Outdoor 4 e proteggi ciò che ami di più!
