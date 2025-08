Blink Mini Pan-Tilt: Videocamera di Sicurezza HD con Alexa

🔥 Offerta Amazon

Scopri il potere di tenere sotto controllo la tua casa, stanza dopo stanza, con una panoramica completa a 360° direttamente dal tuo smartphone, tablet o dispositivo Alexa. Con l’app Blink, hai la libertà di esplorare a sinistra e a destra e di inclinare il supporto verso l’alto e il basso, per una visione ottimale che garantisce immagini in HD durante il giorno e a infrarossi di notte.

Due vantaggi pratici:

La configurazione è un gioco da ragazzi: basta collegare il dispositivo, connetterlo al Wi-Fi e seguire le semplici istruzioni nell’app Blink. Inoltre, grazie alla compatibilità con Alexa, puoi guardare video HD in diretta, attivare e disattivare la videocamera e molto altro con un semplice comando vocale.

Nella confezione troverai una videocamera Blink Mini, un supporto orientabile, un cavo USB e un alimentatore di corrente. Non perdere l’opportunità di migliorare la sicurezza della tua casa con una soluzione intelligente e innovativa!

