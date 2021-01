Dopo la pubblicazione del singolo Quarantine, i blink-182 sono pronti al lancio di un nuovo album che dovrebbe essere pubblicato nel 2021.

È passato più di un anno da quando i blink-182 pubblicarono il loro ultimo album, Nine. Pare, però, che ora siano pronti a sfornare nuova musica per la gioia dei loro fan che li seguono da anni. Nel lontano maggio 2020, Mark Hoppus – infatti – confermò che la band avevo iniziato a lavorare al nuovo album. Poi, a luglio, Travis Barker rivelò che la loro nuova canzone Quarantine avrebbe fatto parte di un imminente EP che inizialmente avevano pianificato di rilasciare nel 2020.

Blink-182, la pubblicazione del singolo Quantine

Secondo quanto dichiarato da Travis Barker, il gruppo era pronto a rilasciare un nuovo album, dopo la pubblicazione del loro ultimo lavoro discografico, intitolato Nine. “Stiamo concludendo quello che pensiamo sarà un EP che si spera uscirà entro la fine dell’estate“, disse Barker. “C’è una canzone chiamata ‘Quarantine’ che uscirà molto, molto presto“.

Tuttavia, dopo il debutto del brano ad agosto, sembrava che l’imminente EP della band stesse affrontando alcuni ritardi di uscita. Poco dopo la pubblicazione del singolo ispirato alla pandemia, Hoppus confermò che il gruppo stavano ancora lavorando al loro nuovo EP con il produttore John Feldmann.

“Ci stiamo lavorando“, disse Hoppus. “Matt [Skiba] tornerà in studio con John per lavorare a nuove canzoni. Abbiamo una tracklist, dobbiamo ancora finire queste canzoni e mixarle. Siamo ancora lontani, ma ci stiamo lavorando. Queste canzoni sono fantastiche. Ragazzi, vi aspetta una nuova fantastica musica dei blink-182, si spera, nel prossimo futuro“.

Blink-182, in arrivo un nuovo album nel 2021

Al momento, sembra che Travis Barker abbia ufficialmente confermato che il nuovo EP della band sarà un album completo. Il batterista ha condiviso un nuovo post su Instagram. Nella sezione commenti, un fan ha chiesto se c’era qualche nuovo album del gruppo in arrivo quest’anno e lui ha risposto “Sì“.

Non è tutto: il gruppo è pronto a lanciare un album intero, visto che ha registrato abbastanza materiale per una versione integrale. Nel mese di ottobre del 2020, Matt Skiba ha fornito alcuni dettagli esclusivi circa la musica su cui sta lavorando il trio. In un post su Instagram, Skiba ha rivelato che il nuovo materiale dei blink-182 gli ricorda le epoche di Enema Of The State e Take Off Your Pants and Jacket. “

