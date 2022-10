Blink-182, Edging: testo, traduzione e significato

Blink-182, Edging: il significato e la traduzione del testo della nuova canzone della band con Tom DeLonge.

Sette anni dopo, riecco i blink-182 nella loro formazione classica. La notizia della settimana è stata quella del ritorno di Tom DeLonge nel gruppo simbolo del pop punk anni Duemila. Una reunion che ha regalato gioia ai fan di tutto il mondo, Fedez compreso. Ma è solo l’inizio. In attesa di poterli ammirare dal vivo a Bologna, è arrivato il momento di ascoltare una loro nuova canzone. Si tratta di Edging, primo estratto da quello che sarà il loro nuovo album, secondo Tom il migliore della loro carriera. Scopriamo insieme il significato di questa canzone.

Edgiong è la nuova canzone dei blink-182

I blink sono tornati i blink. Anche con Matt Skiba erano stati in grado di mantenere la loro essenza. D’altronde, lo stesso Matt è un artista che nel mondo del pop punk ha un nome di un certo rilievo. Ma lo stile di Tom è difficilmente imitabile, e già dalle prime battute si nota la differenza.

Punk

Per i più nostalgici, Edging sarà un tuffo nei ricordi e in quelle atmosfere che solo quel gruppo di adolescenti ribelli era riuscita a portare in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Il trio formato da Tom, Mark e Travis conferma le proprie qualità e ci regala una nuova hit da incastonare nel loro repertorio.

Di seguito il video con il testo di Edging:

Traduzione e significato di Edging

“Sono un ragazzo punk rock, sono venuto dall’inferno con una maledizione“, canta Tom DeLonge nella prima strofa del testo di Edging. Una canzone che, dal punto di vista del testo, non fa molti passi in avanti rispetto allo stile della band. Il protagonista è infatti un tipico punk rocker che spezza i cuori e combina grandi pasticci, tra cliché già sentiti più volte in questo tipo di canzoni e qualche provocazione pruriginosa (“Ha cercato di pregarlo, quindi l’ho scopata in chiesa“).

Non si tratta del capolavoro lirico della loro carriera, né di un’evoluzione stilistica evidente. Ma, d’altronde, in questo caso quel che più conta è che il gruppo sia tornato assieme, affiatato più che mai. Perché il significato vero di Edging sta nel suo essere il singolo di ritorno di una delle band più amate, al di là di ogni dettaglio.