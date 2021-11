Blinding Lights di The Weeknd ha infranto un nuovo clamoroso record: è diventato il singolo numero 1 di tutti i tempi della Billboard Hot 100.

The Weeknd continua a macinare record su record. L’ultimo ha davvero del clamoroso e riguarda la sua mega hit Blinding Lights. Come annunciato da Billboard, da oggi la canzone simbolo dell’album After Hours è diventata il singolo numero 1 di tutti i tempi nelle classifiche dei singoli stilate dal noto magazine. Un record straordinario che va a mandare ‘in pensione’ quello raggiunto in precedenza dal brano The Twist di Chubby Checker, un classico degli anni Sessanta che aveva conquistato questo primato nel 2008.

Blinding Lights da record su Billboard

Il traguardo era nell’aria, ma è diventato ufficiale solo il 24 novembre. Blinding Lights è adesso il singolo numero 1 di tutti i tempi nella Billboard Hot 100, scavalcando anche The Twist di Chubby Checker. Sono servite oltre novanta settimane al singolo del cantautore canadese per arrivare a questo traguardo. Tra queste 43 settimane nelle prime cinque posizioni, 57 nelle prime dieci e ben 86 nelle prime quaranta, prima del definitivo sorpasso a The Twist.

Ricordiamo che questa speciale graduatoria prende in esame le settimane trascorse nella Billboard Hot 100 e la loro posizione, assegnando un punteggio per più alto per le posizioni più alte e più basso per quelle inferiori. Facendo la somma viene fuori il punteggio totale raggiunto dalle singole canzoni. Per questo resta una classifica variabile anche sul lungo, e non a caso un brano degli anni Sessanta era riuscito ad arrivare in vetta nel pieno del nuovo millennio.

The Weeknd ‘vede’ i Beatles?

Il discorso si fa molto diverso quando si va a prendere in esame la classifica degli artisti per posizonamenti nella Billboard Hot 100. Tra i quasi 8mila artisti che si sono avvicendati all’interno della graduatoria, spiccano su tutti i Beatles, con un margine anche piuttosto ampio. D’altronde, i Fab Four sono riusciti ad arrivare in vetta con 20 canzoni e sono entrati in top 10 con ben 34. Dietro di loro c’è Madonna, mentre il terzo posto è appannaggio di Elton John. Per ora The Weeknd resta dunque lontanissimo da queste leggende. Ma ha ancora una carriera davanti e tutto il tempo per riuscire a imporsi anche in questa speciale classifica, per ottenere un nuovo record clamoroso.

