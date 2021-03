L’IFPI, l’organizzazione discografica mondiale, ha pubblicato la classifica riferita ai singoli più venduti del 2020: al primo posto c’è Blinding Lights di The Weeknd.

Qual è stata la canzone best seller del 2020? Ce lo dice ovviamente la tradizionale classifica dell’IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo. E al primo posto non poteva che esserci per lo scorso anno Blinding Lights di The Weeknd, un brano che ha conquistato tutt le classifiche, dal download allo streaming. Scopriamo insieme la classifica nei primi dieci posti.

Blinding Lights di The Weeknd singolo best seller 2020

Blinding Lights è il secondo singolo tratto dal quarto e amatissimo album di The Weeknd, ovvero After Hours, pubblicato nel marzo 2020. Il pezzo in questione ha raggiunto il numero 1 in più di trenta paesi in tutto il mondo, diventando virale anche su TikTok grazie a una challenge molto famosa.

The Weeknd

L’artista canadese non appare per la prima volta nella Global Artist Chart IFPI, anzi negli ultimi cinque anni è diventato un protagonista fisso, con ben quattro presenze. Il primo posto non lo aveva però mai raggiunto, fino a questo 2020.

Global Artist Chart IFPI: la classifica delle canzoni più vendute

Scopriamo insieme la top ten, con tanti brani che hanno dominato anche nelle radio italiane:

1 – Blinding Lights di The Weeknd (2.72 billions Global Subscription Stream Equivalents)

2 – Dance Monkey di Tones and I (2.34 billions)

3 – The Box di Roddy Ricch (1.67 billions)

4 – Roses di Saint Jhn (1.64 billions)

5 – Don’t Start Now di Dua Lipa (1.62 billions)

6 – Life is Good di Future feat. Dreak (1.57 billions)

7 – Made to Love di Xiao Zhan (1.48 billions)

8 – Rockstar di DaBaby feat. Roddy Ricch (1.45 billions)

9 – Dynamite dei BTS (1.28 billions)

Di seguito il video ufficiale di Blinding Lights, una hit straordinaria che ancora adesso, dopo oltre un anno, è un piacere ascoltare: