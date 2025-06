A Roma, la proliferazione di insetti come blatte sta creando preoccupazione in diverse aree della città. Per affrontare il problema, Roma Capitale ha avviato un intervento di disinfestazione che interesserà zone critiche come Prati, Monte Mario, Torpignattara e Ostia. L’iniziativa mira a contrastare l’infestazione e garantire un ambiente urbano più salubre per i cittadini.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com