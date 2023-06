Blatte in casa? Come scacciarle una volta per tutte senza fargli del male

Insetti che, non solo fanno venire i brividi, ma che possono trasmettere anche malattie. Vediamo come scacciare le blatte presenti in casa senza fargli del male.

L’estate non solo porta con sé il caldo, ma favorisce anche la riproduzione e quindi la presenza di insetti come le blatte. Queste ultime proprio nei mesi più caldi tendono ad uscire dalle fogne e ad infestare le nostre strade, fino ad arrivare persino nelle nostre case.

Tuttavia, bisogna fare attenzione a questi insetti, in quanto possono trasmettere varie malattie. Per questo motivo è necessario allontanarle dalle nostre abitazioni. Ma come? Vediamo insieme nel seguente articolo come scacciare le blatte presenti in casa in modo naturale.

Blatte in casa: ecco dove si nascondono e come scacciarle

Le blatte sono insetti che, oltre ad avere un aspetto poco gradevole, sono portatori di malattie molto pericolose per noi esseri umani, come: epatite A, salmonellosi, dissenteria, tubercolosi, tifo, colera e poliomielite. Per questo motivo è importante capire dove si nascondono e come possiamo allontanarle.

Questi insetti amano nascondersi e nidificare nei posti bui, caldi, umidi e protetti. Luoghi che possono facilmente trovare anche nelle nostre abitazioni. Infatti in casa, le blatte, si nascondono in luoghi che presentano tali caratteristiche, come:

Sottoscala

Cantina

Soffitta

Credenze

Dispense

Retro del frigorifero

Fessure di mobili di legno

Sotto gli elettrodomestici (frigorifero e forno)

Pattumiera

Per capire se nella nostra casa sono presenti delle blatte, è opportuno fare attenzione all’eventuale presenza di escrementi di questo insetto, che sono di colore nero e che somigliano a granelli di polvere o caffè.

Bisogna fare attenzione anche alla presenza di eventuali macchie marroni presenti sul pavimento, soprattutto nei bagni e nella cucina, nello specifico dov’è presente più umidità. Inoltre la presenza di molte blatte, può portare ad un forte odore presente in casa, odore associato spesso a quello della muffa.

Come allontanare le blatte in casa

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, le blatte possono essere pericolose per l’essere umano, in quanto possono trasmettere patologie davvero gravi. Per questo motivo è importante allontanare questi insetti dalla nostra abitazione. Come?

Ovviamente la pulizia è la prima cosa. Tuttavia, anche se siamo maniaci della pulizia, può capitare ugualmente che le blatte possano farci visita. Tra le soluzioni per allontanare tali insetti, vi è l’insetticida, ma quest’ultimo può essere dannoso per la salute dei nostri amici a quattro zampe. Per questo motivo è necessario utilizzare dei rimedi del tutto naturali per scacciare le blatte: