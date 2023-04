Blasi sul cast de L’Isola: “Fiore Argento? Neanche sapevo che Asia avesse una sorella!”

Ilary Blasi non ha peli sulla lingua e per quest’edizione de L’Isola dei Famosi – la prima che condurrà senza Francesco Totti al suo fianco – ha deciso di dare il meglio di sé. E lo sta già facendo nel corso delle varie interviste promozionali rilasciate qua e là. Se a Tv Sorrisi & Canzoni ha parlato delle Tribù, al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha detto la sua sui naufraghi.

“Che naufraghi saranno? E chi può dirlo? I reality non li puoi definire fino a quando non iniziano, e a volte non sai nemmeno quando finiscono (ride, ndr). Quest’anno i concorrenti saranno divisi in tribù, ci saranno le coppie, i maschi e le femmine. Ma poi nasceranno nuove alleanze, nuove dinamiche. L’anno scorso anche le coppie si scontravano. Penso al figlio di Carmen Di Pietro e al fidanzato di Lory Del Santo che, a un certo punto, sono andati per la propria strada. Non erano famosi, ma poi ci hanno preso gusto”.