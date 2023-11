Blasi su Totti: “Mi chiese di smettere di lavorare e cancellarmi dai social”

Il documentario di Ilary Blasi su Netflix è ai primi posti dei film più visti, questo perché la conduttrice ha raccontato la sua verità senza nascondersi. Lo ha fatto anche quando ha confessato di aver mentito al marito in merito all’uomo misterioso [pare Cristiano Iovino, ndr] dicendogli che non lo aveva mai visto dal vivo, quando in realtà c’era andata a prendere un caffè a casa sua.

Quando Francesco Totti ha scoperto la verità ha perso fiducia nei confronti di Ilary Blasi e dopo mesi (il caffè di Ilary è datato ottobre 2021, le foto del pupone con Noemi febbraio 2022), l’ha messa con le spalle al muro.

“A lui non interessava il fatto che la stampa parlava di Noemi, non gliene fregava” – le parole della conduttrice a Unica – “Per lui, l’importante, era il mio caffè [che Ilary ha preso insieme all’amica Alessia a casa di un uomo misterioso, che i magazine hanno rivelato essere Cristiano Iovino, ndr]. Infatti mi mise davanti una scelta, mi disse: ‘per far sì che io mi possa fidare nuovamente di te tu non devi mai più vedere Alessia, ti devi cancellare da tutti i social, cambiare numero di telefono e smettere di lavorare‘.

Blasi su Totti: “Mi stava chiedendo di scegliere fra la mia e la sua vita”

“Quello che lui mi stava chiedendo era quello di scegliere fra la mia vita e la sua vita. Io ho scelto me. Non era il modo giusto per recuperare la fiducia. Il fatto che io abbia rifiutato lui l’ha visto come un non tenere alla famiglia, non tenere a lui”.

Ilary Blasi (per fortuna) non ha chiuso i rapporti con l’amica Alessia, non ha smesso di lavorare (non a caso in quel periodo era al timone dell’edizione de L’Isola dei Famosi vinta da Nicholas Vaporidis, ndr) e non si è cancellata dai social. Un vero esempio per le figlie Chanel e Isabel.