Blasi su L’Isola dei Famosi, Battiti Live e la conduzione de La Talpa

Dopo anni di annunci forse questa volta ci siamo, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che dopo il Grande Fratello 2024 andrà in onda La Talpa. Secondo il settimanale Oggi al timone del famoso reality dovrebbe esserci Ilary Blasi. A proposito de La Talpa e dei progetti futuri in televisione, Ilary su Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Qualcosa bolle in pentola nell’autunno, quindi… Stay tuned, come dicono i giovani“.

La Blasi ha poi speso delle parole per la sua nuova avventura a Battiti Live, che conduce insieme all’amico e collega Alvin. La presentatrice ha spiegato che L’Isola dei Famosi era molto più complicata rispetto a Battiti Live.

“Come va a Battiti Live? Non sono abituata a fare tardi per tre sere consecutive. Mi sto riprendendo. Ma è bello perché la musica è divertente, gioiosa. Lavori sì, ma alla fine ascolti canzoni! A Radio Norba sono tutti premurosi, accoglienti. Mi sono trovata subito bene. L’aspetto più divertente è l’interazione con gli artisti sul palco, gli scambi di battute. Poi nel backstage con Alvin balliamo, ci facciamo i video. Sembra di stare nel privè di un club. Gli aspetti più complicati?

Niente direi. Anche perché vengo da L’Isola dei Famosi, ecco, lì devo dire che tutto era complicato. Questa al confronto è una passeggiata di salute. A Molfetta ero in una situazione comodissima, avevo la camera davanti al palco per cui mi preparavo, scendevo e andavo a piedi. Era casa e chiesa”.

Blasi e il film girato con con Giampaolo Morelli.

Ilary ha anche parlato del film di Morelli in cui ha recitato interpretando sé stessa: “Girato un film è un parolone. Ho fatto una piccola parte. Sa quando passi davanti alla camera da presa e dici “ciao”? Ho un cameo divertente. Interpreto me stessa quindi niente di complicato. E tra l’altro lo meno tutto il tempo! Il futuro nel cinema? Sono aperta a tutto perché sono una persona curiosa e mi piace mettermi in gioco. Fare cose divertenti. Quindi se dovesse arrivare una proposta giusta per me ci penserei. Perché no?“.