Blasi-Berlino si prendono “du Spritz” davanti al Colosseo, l’intervista completa realizzata da Ilary

L’asse Roma-Berlino è stata ricreata da Netflix facendo incontrare Ilary Blasi e Pedro Alonzo a Roma in un bar con visuale Colosseo.

“Sono qui a Roma nella mia città perché ho un appuntamento unico con un personaggio che adoro!” ha esordito Ilary Blasi, prima di ordinare al cameriere “du spritz”. Una volta arrivato Pedro Alonzo, ora su Netflix con lo spin off de La Casa di Carta dal titolo Berlino, si sono scambiati “dos baci” come i “dos spritz” che la conduttrice ha ordinato e hanno poi parlato delle rispettive lingue. Per Alonso è più s3xy la lingua italiana, per la Blasi quella spagnola.

“Questo è er Colosseo, una delle sette meraviglie del mondo. Visto che location che t’ho acchittato?“.



Blasi-Berlino si prendono “du Spritz” davanti al Colosseo

L’incontro con Ilary Blasi è stato realizzato per la promozione della serie Berlino: “Siamo due titoli di Netflix, possiamo dire che siamo colleghi?” gli ha chiesto Ilary Blasi che ha poi continuato la surreale intervista. “Sei innamorato?”; “Come hai conosciuto tua moglie?”; “Cosa bevi in Spagna?”; “Sei mai stato a Roma?”; “Che differenza c’è fra Pedro e Alonso?”; “Cos’ha di speciale il personaggio di Berlino?”; “Mi insegni una frase in spagnolo per conquistare? A Roma devi dire ‘ammazza quanto sei bona’”; “Brindiamo a Roma se dice ‘n cu*o alla balena”.