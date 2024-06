Blasi beccata sul set del suo nuovo progetto segreto: di cosa si tratta

Da almeno un mese si parla di un nuovo progetto top secret per Ilary Blasi. Qualcuno ha ipotizzato una serie, altri una nuova intervista esclusiva e Ivan Rota su Dagospia invece ha raccontato di un Unica 2.0: “Credevate che Unica restasse un progetto unico? Il docufilm in cui Ilary ha trattato di corna, rolex e borse avrà una seconda parte. Ancora una volta alla produzioen di sarà Banijay Italia. Netflix ha pagato 2,2 milioni la prima volta, quanto pagherà adesso?”.

Today ha aggiunto qualche dettaglio: “Ilary era a Ponza con le amiche, ma non era sola. Le nostre fonti isolane ci hanno detto che oltre alla sorella Melory e ad altre amiche, c’erano anche delle telecamere. Tutta una squadra pronta per registrare Unica 2“.

Blasi a Ponza sul set di “Unica 2”.

Il settimanale Chi (da oggi in edicola) ha pubblicato gli scatti esclusivi di Ilary Blasi a Ponza insieme alle sue amiche. Con l’allegro gruppetto però c’era anche una troupe. Quattro telecamere hanno seguito la conduttrice e le amiche in barca, per registrare quello che sarà una sorte di sequel di Unica. Secondo il settimanale Chi, questo nuovo progetto di Ilary non tratterà del suo divorzio, ma della sua ripresa.

“Ilary e le sue amiche sono sull’isola a parlare, scherzare, fare il bagno. E con loro ci sono quattro telecamere. – si legge su Chi – Dopo il successo di Unica su Netflix, in cui parlava della separazione da Francesco Totti, la Blasi sta girando un nuovo documentario sulla propria vita. Non si chiamerà Unica 2, ma il racconto sarà comunque basato sulla conduttrice, sui suoi affetti, sulla sua rinascita. Unica è andata bene, tutti ne hanno parlato, perché non aggiungere un nuovo capitolo? Protagonista la conduttrice e quella rete di Amiche di salvataggio, per citare il libro di Alessandra Appiano, che ti consolano, che ti spingono a rimetterti in gioco e che sono felici se ritrovi il sorriso. Si tratta di Maria Benedetta Manca, Gloria Adornato, Giorgia Lillo Lori, e la sorella di Ilary, Melory”.

Ilary ha seguito alla lettera il consiglio di Shakira: “Las mujeres no lloran las mujeres factura!”