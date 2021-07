Blanka Lipinska, la scrittrice che ha dato vita a 365 giorni, quest’ultima settimana l’ha passata in Italia per una breve vacanza estiva. Vacanza che però a suo dire sarebbe stata un incubo dato che “non vedo l’ora di ritornare in patria perché odio tutto dell’Italia“.

Nel mirino della scrittrice le lunghe attese e gli hotel che avrebbero a suo dire uno standard inferiore a quello che dichiarerebbero.

“Buongiorno amore miei, oggi sarà una bellissima giornata. Ci stiamo avvicinando al nostro ritorno in patria e ne sono dannatamente grata perché odio l’Italia. Purtroppo odio l’Italia per tutto. L’attesa è 4 volte più lunga di quanto dovrebbe essere. gli hotel hanno uno standard mezzo inferiore a quello che dovrebbero avere. È semplicemente sbagliato, l’unica cosa buona in questo paese è il vino e i miei begli attori e questo è tutto quello che penso. Spero di non dover più tornare in Italia”.

Michele Morrone risponde piccato a Blanka Lipinska

A rispondere alla scrittrice polacca è stato anche Michele Morrone che, nonostante sia stato inserito dalla donna fra le poche cose che si salvano del nostro paese, è stato molto duro. “Amo la mia terra ed amo la mia gente da morire”.

“Mi dissocio da quello che Blanka Lipinska ha scritto sull’Italia. Amo il mio paese come il resto del mondo. Non voglio essere nemmeno per un secondo associato allo schifo che ha detto sull’Italia“.

Considerando che il libro 365 giorni è ambientato mezzo in Italia ed il protagonista maschile è italiano, mi domando come abbia potuto scriverlo la stessa donna che ora sostiene di odiare il nostro paese per tutto.

Nel dubbio, il secondo capitolo è alle porte.