Blanco, vincendo il Festival di Sanremo con Mahmood con il brano Brividi, è diventato il cantante (maschio) più piccolo della storia ad esser salito sul gradino più alto.

Nato a Calvagese della Riviera (in provincia di Brescia) il 10 febbraio del 2003, Blanco – al secolo Riccardo Fabbriconi – ha vinto il Festival di Sanremo a 18 anni, 11 mesi e 26 giorni. Il più giovane della storia. La più giovane, invece, resta Gigliola Cinquetti che trionfò a 16 anni, 1 mese e 12 giorni nel lontano 1964.

Conosciuto per il singolo Notti in Bianco uscito nell’estate del 2020, Blanco è letteralmente esploso un anno dopo con il brano Mi Fai Impazzire, tormentone della scorsa estate, rimasto alla prima posizione per otto settimane consecutive. Da lì Blu Celeste ed infine Finché Non Mi Seppelliscono. Quattro singoli che hanno fatto conquistare al cantante un totale di quattordici dischi di platino. Un vero successo.

Con l’incontro con Mahmood nasce Brividi, la partecipazione a Sanremo ed infine la vittoria. Lui è la vera rivelazione musicale dell’ultimo anno e tutto il successo se lo è meritato.

Blanco, i suoi singoli di successo