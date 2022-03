Ad un mese dalla vittoria di Sanremo 2022 Brividi di Mahmood e Blanco continua ad essere il singolo più trasmesso dalle radio e tra i più venduti in Italia. I due cantanti sono prontissimi per portare il pezzo a Torino all’Eurovision Song Contest, ma con qualche modifica e ne hanno parlato in un’intervista concessa a Radio Italia.

“Sì c’è un problema tecnico per l’Eurovision, perché la canzone è troppo lunga. Cercavamo in tutti i modi di accorciarla. Abbiamo provato a dire ‘ok l’ultima parte la cantiamo senza base’. Niente, sono proprio 3 minuti e dopo non so, ma ti chiudono le tende. Quindi adesso non so, Michelangelo sta cercando di fare l’impossibile. Lui dovrà tagliare 30 secondi e in una canzone sono tanti. Avrete quindi una versione diversa da quella del Festival, ma vi giuriamo che sarà bellissima comunque.

A proposito di Eurovision, Mahmood ha commentato l’ingresso di Achille Lauro nella gara: “Sì ho sentito il pezzo che ha portato al Festival di San Marino. A me piace di più questo nuovo di quello che aveva portato a Sanremo“. Blanco invece non ne sapeva nulla: “Io non sapevo niente. Sono un po’ fuori dal mondo in questo periodo. Non sapevo ci fosse anche lui“.

Blanco e Mahmood: amicizia e progetti futuri.

Tra una chiacchiera sull’Eurovision e sul tour estivo, il cantante di Soldi ha anche rivelato cosa gli piace del collega: “Di Blanco mi piacciono tante cose. Del suo carattere, il fatto che quando sono un po’ giù, un po’ preso male, un po’ stanco, dice sempre qualcosa che mi tira su il morale“. Stessa cosa ha fatto Riccardo: “Apprezzo tante cose anche io di lui. Di Ale mi piace che sa tenermi tranquillo quando esagero. Siamo degli opposti che si equilibrano“.

Complimenti e amicizia a parte, Brividi potrebbe non essere l’ultima collaborazione dei due cantanti e a rivelarlo è stato proprio Mahmood: “Un album insieme? Stiamo lavorando sui nostri progetti, però sicuramente un giorno ci mettiamo e proviamo a fare qualcosa“.

