Blanco e Mahmood sono stati ospiti a Password, programma radiofonico di RTL 102.5. Il cantante di Finché Non Mi Seppelliscono, dopo aver detto “ho un rutto che sta per far esplodere il microfono”, è stato interpellato in merito alla sua fidanzata Giulia e le risposte sono state tutt’altro che dolci.

“In amore sei felice, hai la faccia di uno felice“, esordisce la speaker. “Eh.. Alti e bassi come sempre“, la risposta del cantante. “Quanto tempo è che sei fidanzato?” chiede di nuovo la giornalista. “Alti e bassi“, la nuova risposta. A questo punto a lei si è acceso un campanello d’allarme: “Oddio, non sei più fidanzato? Credo di aver toccato..“. Blanco ha però smentito: “Sono fidanzato, sono fidanzato.. Da un anno“. Lei ha così chiuso: “Devi dirci qualcosa?“, facendo cogliere la palla al balzo a Mahmood che ha replicato ironicamente: “Io sì! Pubblicità!“.

Blanco e Giulia non stanno più insieme? Se la coppia è in crisi significa che i due hanno discusso nell’immediato recente, dato che al Festival di Sanremo lei faceva il tifo dal Teatro Ariston e subito dopo la vittoria hanno passato la notte insieme a festeggiare.

Blanco e Giulia, a RadioDeejay il cantante aveva raccontato la nascita del loro amore

“Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo molto! L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. E’ una ragazza delle mie parti. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente”.