BLANCO: Scopri il nuovo singolo ‘Piangere a 90’!

BLANCO ha pubblicato il nuovo singolo “Piangere a 90” il 9 maggio, conquistando oltre un milione di stream su Spotify, Apple Music e Amazon Music nelle prime 24 ore, posizionandosi al primo posto delle classifiche digitali.

Il brano, scritto insieme a Tananai e prodotto da Michelangelo, è descritto come una ballata cruda e sensuale che esplora il legame tra fisicità e fragilità. Il titolo riflette un equilibrio tra ironia e introspezione, unendo piacere e malinconia.

Il videoclip, realizzato dal collettivo Broga’s, approfondisce la fragilità di “Piangere a 90”. BLANCO si presenta in una veste riflessiva e tormentata, evocando il suo passato e il desiderio di rivivere momenti spensierati. Il video si ispira all’angelo Damiel del film “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders, rappresentando un limbo tra mondo fisico e spirituale.

Il nuovo singolo segna l’inizio di una fase di rilancio per l’artista, dopo il successo del suo album “Innamorato” del 2023. Nel 2025, BLANCO ha scritto tre pezzi per il Festival di Sanremo, tra cui “Se t’innamori muori” di Noemi e “Lentamente” di Irama. Nel 2024, ha debuttato cantando in spagnolo con il brano “DESNUDA”.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it