Blanco sbotta su Sanremo: “Infangato per creare hype! Ecco tutta la verità, cosa era previsto”

Per più di un mese tv, settimanali, radio, siti e quotidiani hanno parlato del caso delle rose rotte al Festival di Sanremo. A mesi di distanza dalla performance fioricida, Blanco ha deciso di vuotare il sacco e di svelare quello che pensa davvero dell’accaduto. Intervistato da Vanity Fair il cantante ha rivelato che ‘molti di loro’ hanno usato il suo sclero sul palco del Teatro Ariston per fare hype. Il cantante ha anche spiegato che in realtà avrebbe dovuto comunque spaccare le rose, ma non con la ‘violenza’ usata in diretta.

“La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare m***a su un ragazzo di vent’anni. Però in tanti hanno intanto mangiato su questa cosa. Appena è partita L’Isola delle Rose, ho sentito un rumore, così ho tolto la cuffia. Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei parac*li. Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà. Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una cavolata. Ovviamente mi sono incavolato, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione”.

Blanco sulle indagini della procura di Imperia.

A Vanity Fair Blanco ha anche detto la sua sulle indagini della Procura di Imperia e su chi parlava della possibilità del carcere per la sua performance: “Se uno mi dice: hai creato danni morali alle persone, io rispondo solo ma cosa diciamo? Era uscita la notizia che potevo andare in carcere da uno a cinque anni. Alla fine se succedesse davvero questa cosa, sarei contento perché almeno la gente vede quanto siamo indietro su questa cosa politicamente. Una roba assurda“.

E direi che su questo ha proprio ragione.

Roberta Bruzzone che parla di Blanco: è questo il multiverso? #Sanremo2023 pic.twitter.com/OholpTbFi9 — Queerstrakta (@imarealmoon) February 8, 2023

