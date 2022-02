Mahmood e Blanco sono il vero fenomeno pop del momento, dopo il trionfo al Festival di Sanremo la loro Brividi ha iniziato la scalata nelle classifiche di mezzo mondo, ma l’interesse del pubblico va oltre al brano. Basta fare un salto su Twitter o guardare le reaction degli youtuber stranieri all’esibizione sanremese di Brividi, per vedere che sono in moltissimi ad aver insinuato che tra i due artisti ci sia una ‘chimica artistica’. Chi ha visto una complicità particolare si è aggrappato a tutto, dagli sguardi tra Alessandro e Riccardo, alla connessione che hanno nei live, fino ad un gesto particolare: lo strattone che Blanco ha dato al collega sul palco dell’Ariston la prima sera.

Dalle pagine del nuovo numero di Vanity Fair Blanco ha voluto fare chiarezza ed ha spiegato il motivo dello strattone dato all’amico: “Strattonare e ad abbracciare Mahmood sul palco ha conquistato il pubblico? È stato uno sfogo, perché ad Ale voglio bene, ma è un rompi scatole. Voleva dire: oh, ce l’abbiamo fatta! Poi la gente si è fatta dei viaggi pazzeschi su quel gesto. È vero, è stato un gesto di passione. Anche in un’amicizia c’è la passione“.

Il caso è risolto, in pratica…

E se con Mahmood è una bella amicizia, con Giulia invece è amore (anche se circolano dei rumor su una presunta crisi) e anche di questo Blanco ha parlato a Vanity.

“Scrivere musica mi ha cambiato la vita. Credo che ognuno abbia qualcosa su cui scommettere: bisogna tirare fuori gli attributi e provarci, qualsiasi cosa sia. Per la musica ho rinunciato al calcio, ero difensore centrale, mi chiamavano “fabbro”. Ho lasciato anche la scuola. Mollare la scuola però è una cosa che sconsiglio a chiunque: avere un’istruzione serve davvero. Agli inizi succedeva che ogni minuto libero scrivevo, che lavoravo in pizzeria per potermi pagare lo studio di registrazione, che ho cantato anche alla Sagra della Porchetta, spero non salti mai fuori il video perché ero ubriaco. Il grande successo ha cambiato tutto, forse l’unico a non essere cambiato sono io. Il rischio, ora, è cambiare e sarebbe una cavolata perché il successo mi è arrivato proprio perché sono genuino. Non potrei mantenerlo cambiando questa natura. In amore c’è Giulia, una persona a cui tengo tanto”.