Blanco si è spogliato ed è rimasto in mutande durante l’intervista radiofonica concessa a Michele Caporosso durante il programma Say Waaad? su Radio Deejay.

“Quell’acqua dentro il quale Blanco si è tuffato nud0 per realizzare la copertina dell’album è in Liguria”, ha anticipato il conduttore radiofonico Michele Caporosso, “Vero” – ha risposto il cantante – “Avevo fatto delle lezioni di apnea per andare più giù possibile, poi c’era la risacca attaccata allo scoglio. L’acqua era fredda, letale per noi uomini”.