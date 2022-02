Blanco è rimasto (di nuovo!) in mutande durante un’intervista sanremese rilasciata per Radio Subasio.

In collegamento streaming dalle loro camere d’albergo (causa Covid), Blanco ha confessato di essere molto ansioso: “Io mi sveglio tre volte a notte dall’agitazione, mi sveglio alle 4 alle 6 ed alle 9, ormai sempre. Sono un fiore!” e in merito alla sua complicità con Mahmood ha aggiunto: “La nostra complicità è nata un po’ dal conoscerci, inizialmente pensavo che Mahmood fosse un rompic invece è molto simpatico“. L’interprete di Soldi ha così aggiunto: “Prima di conoscerlo lo avevo visto solo in mutande, invece è un ragazzo a modo ed educato. E’ un po’ pazzo, ma la pazzia la compensa con l’arte, è molto stimolante lavorare con lui“.

A fine intervista lo speaker ha chiesto loro di dire una cosa l’un l’altro e quando Blanco ha detto “Ale ci vediamo in spa“, Mahmood ha risposto “Va bene ma mettiti almeno le mutande“. A questo punto – a domanda diretta ‘di che colore?‘ – il cantante si è alzato e le ha mostrate.

Questa non è ovviamente la prima volta che Blanco fa un’intervista in intimo. Lo ha fatto anche lo scorso settembre durante l’intervista radiofonica concessa a Michele Caporosso nel programma Say Waaad? su Radio Deejay.