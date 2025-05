BLANCO “Piangere a 90” è il nuovo brano in arrivo

BLANCO annuncia il suo nuovo singolo “Piangere a 90”, in uscita venerdì 9 maggio, accompagnato da un videoclip su YouTube. Questo brano, carico di intensità e urgenza emotiva, segna il suo ritorno dopo un anno di silenzio, affrontando temi personali come cadute e rinascite. La canzone, scritta da BLANCO e Tananai e prodotta da Michelangelo, presenta un alternarsi tra la fragilità delle strofe e l’esplosione travolgente del ritornello, rendendo questa ballad un flusso emotivo in crescendo.

Il videoclip, realizzato dal collettivo Broga’s, esplora la fragilità di “Piangere a 90”. BLANCO si presenta in modo riflessivo e tormentato, rievocando il suo passato con il desiderio di rivivere momenti spensierati. La sua immagine richiama l’angelo Damiel ne “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders, collocato in un limbo tra il mondo fisico e quello spirituale.

Dopo un periodo di relativa quiete e l’eco del suo ultimo album “Innamorato” del 2023, l’annuncio rappresenta l’inizio di una nuova fase per uno dei nomi più attesi della scena pop italiana. Nel 2025, BLANCO ha scritto tre brani presentati al Festival di Sanremo: “Se t’innamori muori” di Noemi, “Lentamente” di Irama e “La cura per me” di Giorgia. Nel 2024, ha cantato per la prima volta in spagnolo con il brano “DESNUDA”.

