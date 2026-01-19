12.8 C
Blanco: il nuovo singolo

Blanco è tornato a farsi sentire con un teaser che ha immediatamente creato grande attesa sui social. Nel breve video, l’artista offre un assaggio visivo e sonoro del nuovo singolo, atteso entro la fine di gennaio e probabilmente già questo venerdì. Questa anticipazione sembra aprire ufficialmente il percorso verso un nuovo album e verso il suo primo tour nei palasport, segnando l’inizio di una fase decisiva della sua carriera dopo successi come “Piangere a 90” e “Maledetta rabbia”.

Dopo mesi di pausa, Blanco aveva scelto di rallentare e trovare una dimensione più autentica, lontana dal caos mediatico. Ha anche completato il diploma, un passo simbolico di un percorso di crescita che emerge con forza nella nuova musica.

Il singolo si muove in una direzione profondamente introspettiva, riflettendo sul tempo che scorre, sulla maturità e sul timore che questa porta con sé. Blanco riconosce solitudine, fragilità e il peso di un successo che spesso soffoca, cercando una via per mettere distanza dal rumore esterno e recuperare un senso di spiritualità.

Nel teaser si ascoltano alcuni versi che confermano questa urgenza espressiva, un taglio più autorale e diretto. Il testo del nuovo brano rivela un Blanco più maturo e consapevole, che esprime la sua paura di crescere e la sua ricerca di un senso più profondo.

Il testo del brano, come condiviso sui social, recita: “Me ne accorgo adesso perché / crescere fa paura / mi guardo dentro e non ho più / nessuna, nessuna, / e davvero, si davvero, tutto passa / E lo so che poi passerò anch’io / oggi che non mi vedo, non mi vedo / forse è vero che è tardi per cercare Dio / prometto sarà migliore, migliore / fuori c’è solo rumore, rumore”.

