Il tour 2022 di Blanco è già andato sold out in poche ore: polverizzati tutti i biglietti dei concerti del cantante vincitore di Sanremo.

Blanco da impazzire. Il cantante bresciano, re dell’estate con Sfera Ebbasta e grande trionfatore di Sanremo 2022 con Mahmood e la loro Brividi, continua a registrare numeri da record. Dopo aver infranto ogni primato relativo allo streaming, adesso ha anche polverizzato quelli relativi ai suoi concerti. ll tour 2022, già annunciato prima del Festival e ampliato il giorno dopo la vittoria, è andato sold out in poche ore. Una corsa folle al biglietto da parte dei fan che ha mandato in tendenza Blanco su Twitter e che ha creato anche qualche malumore. Arriveranno nuove date nei prossimi giorni?

Blanco da record: il tour va sold out in poche ore

Sono numeri straordinari quelli raccolti dal giovanissimo cantautore di Calvagese della Riviera, classe 2003. Il suo primo tour italiano vero e proprio è infatti andato sold out in pochissime ore dopo l’annuncio delle date, arrivato nelle ore successive al trionfo sanremese.

Blanco, Blu Celeste Tour

Più di 170mila biglietti polverizzati nel giro di pochissimo tempo. La corsa al tagliando per i suoi concerti è diventata una gara virale, con tantissimi fan che si sono riversati sui social a raccontare la propria avventura, a prendere in giro l’omino che lentamente avanzava durante il caricamento delle varie fasi d’acquisto, a disperarsi per la mancanza di biglietti disponibili per i ‘ritardatari’. Poche ore di lucida follia che dimostrano l’amore straordinario che Blanco è riuscito a conquistare in questi mesi. E adesso parlare di ‘fenomeno’ non è più un’esagerazione.

I numeri di Blanco

Con 3.384.192 stream in sole 24 ore Brividi è diventato il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia, capace di conquistare la vetta nella classifica Fimi dei singoli in soli due giorni. L’album Blu celeste è intanto arrivato al triplo disco di platino, andando ad aggiungersi ai tanti già conquistati da Blanco. A 19 anni il rapper può infatti vantare 28 dischi di platino, 7 dischi d’oro e più di un miliardo di streaming totali. .Numeri che solo un vero big può vantare.

Di seguito il video di Brividi: