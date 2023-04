Blanco e Mina, com’è nata la collaborazione: “Mi hanno riso in faccia quando l’ho proposta”

Il nuovo album di Blanco, Innamorato, è finalmente disponibile e tutti gli occhi sono puntati sull’inedita collaborazione fra lui e Mina sulle note di Un Briciolo Di Allegria. “Blanco e Mina” – neanche a dirlo – sono fra i nomi più cercati online nella giornata di oggi.

Una collaborazione inaspettata ma che è stata incorniciata da un bellissimo video musicale. Il singolo è stato descritto dal cantante come “un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo”.

Se l’album Innamorato esiste è merito anche della nuova fidanzata di Blanco, Martina Valdes, che lo avrebbe ispirato.

“Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente” – ha scritto il cantante su Instagram – “Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo. E Non ascoltare gli altri perchè parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”.