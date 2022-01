Amadeus quest’anno per il Festival di Sanremo ha messo insieme un cast davvero straordinario e tra i tanti big in gara ci sono anche Mahmood e Blanco. I due giovani artisti sono tra i favoriti, ma a questo proposito il cantante di Soldi ha dichiarato ad Andrea Conti per il Fatto Quotidiano: “Abbiamo letto che siamo i favoriti, ma stiamo solo pensando a fare una bella performance. Lasciamo le chiacchiere al tempo che trovano. I favoriti perdono sempre, pensiamo solo a divertirci e a far bene sul palco“.

Mahmood ha smentito l’ipotesi di un bacio con Blanco sul palco dell’Ariston, ma ha fatto dell’ironia tirando in ballo un figlio: “Sono felice di fare questa esperienza con Blanco. Ci divertiamo e ci vogliamo bene. Un disco assieme? Chissà…Magari faremo prima un figlio. Un bacio sul palco? Ma no! Lo hanno già fatto in tanti“.

Blanco: “Anche due figli con Mahmood”.

“È tutto bello ed è stato un mese di fuoco tra prove in studio e prove con l’orchestra di Sanremo – dichiara Blanco – Io sono impazzito per Gianni Morandi. Eravamo a Sanremo e mentre Amadeus ci ha annunciati per salire sul palco a dicembre, c’era un po’ di tensione dietro le quinte. È arrivato Gianni Morandi con il suo entusiasmo travolgente e mi ha subito conquistato con la sua allegria tra un selfie e l’altro. Comunque sarà una esperienza molto bella e con Mahmood sto già pensando di fare non un figlio ma due!”.

Brividi, il testo.

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

Con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

