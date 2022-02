Blanco e Mahmood ieri sera hanno riconquistato la prima posizione della classifica del Festival di Sanremo. Un successo meritato confermato anche da Spotify e iTunes, dove svettano su tutti. Insomma, Brividi piace ed anche molto.

Durante un’intervista rilasciata a Grazia in diretta su Instagram, i due artisti hanno così parlato della canzone: “Non citiamo mai la parola ‘amore’ perché non si tratta solo di amore, ma la voglia di mettersi in gioco e rischiare, più che amore è un buttarsi nel buio: il tema principale di Brividi è il disagio di non sentirsi accettati al 100%“. Quando la giornalista gli ha chiesto: “Quindi quando leggete dappertutto che Mahmood e Blanco portano sul palco del Festival di Sanremo l’amore omosessuale voi che ne pensate?“, Mahmood ha preso la parola.

“Ci distruggono tutto quello che vogliamo raccontare, noi vogliamo portare la libertà universale di sentirsi liberi di poter esprimere qualsiasi tipo di amore. In generale, nella totalità. Non vogliamo incasellare l’amore, vogliamo dargli uno sfogo libero al 100%”.

La frase “e ti vorrei amare ma sbaglio sempre e mi vengono i brividi” non se la dedicano quindi l’uno all’altro, come creduto da alcuni.