Blanco nel corso degli ultimi mesi ha conquistato la vetta di Spotify dato che il suo brano Notti In Bianco – firmato con la Universal – è diventato in poche settimane una hit. Il pezzo è stato immediatamente seguito da Mi Fai Impazzire in collaborazione con Sfera Ebbasta, che l’ha definitivamente consacrato come nuovo artista punk rap della scena italiana.

Il suo album di debutto, Blu Celeste, uscirà a settembre e intervistato da Esquire ha svelato com’è nato il suo nome d’arte. All’anagrafe, infatti, Blanco è Riccardo Fabbriconi.

“In realtà Blanco è nato a caso, me l’ha dato un mio amico in studio. Avevo fatto il mio primo pezzo, due anni fa, registrato amatoriale con un microfono bucato. Volevo farlo uscire senza nome. Poi è arrivato un mio caro amico e mi fa «chiamati Blanco». Così, proprio a caso”.

Il cantante ha poi continuato:

“Sono del 2003, ho compiuto adesso 18 anni. Mi sento libero, bellissimo. Se quando scrivo lo faccio perché mi piace o perché so che vende? Ho sempre fatto le cose che mi piacciono, e infatti non sempre sono state apprezzate, ma in realtà non mi interessa fare una canzone che faccia, un domani, cinquantamila visualizzazioni, a me interessa fare una canzone che magari di visualizzazioni ne ha venti, ma quelle venti persone magari fra dieci anni la ascoltano ancora, mi ricordano. Non mi interessa avere milioni di persone che l’ascoltano, però dopodomani si scordano di me. Preferisco fare una cosa per pochi, che però magari resti.

Blanco è di Calvagese della Riviera, un paesino in provincia di Brescia. Dove sta benissimo.

“Non mi voglio trasferire in città. Magari andrò via da questo paesino, ma voglio restare in un posto tranquillo. Io abito dove magari la gente d’estate va in vacanza. Sono anche fortunato. Mi piace anche il fatto che abito in un paesino e che magari le cose arrivano dopo”.

E voi avete mai ballato Notti In Bianco o Mi Fai Impazzire?