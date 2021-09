Se questa estate non hai mai sentito Mi fai impazzire di Blanco significa che hai vissuto in un igloo perché è stato uno dei tormentoni più cantati e passati dalle radio. Il cantante, che si chiama così per un motivo un po’ bizzarro, qualche giorno fa è stato anche ospite a Radio Zeta dove ha potuto interagire con i due conduttori.

A domanda diretta dei due speaker “Che cosa ti fa impazzire o chi ti fa impazzire?“, Blanco non ha risposto a parole ma ha fatto un gesto che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Ma chi è Blanco?

“Sono del 2003, ho compiuto adesso 18 anni. Mi sento libero, bellissimo. Se quando scrivo lo faccio perché mi piace o perché so che vende? Ho sempre fatto le cose che mi piacciono, e infatti non sempre sono state apprezzate, ma in realtà non mi interessa fare una canzone che faccia, un domani, cinquantamila visualizzazioni, a me interessa fare una canzone che magari di visualizzazioni ne ha venti, ma quelle venti persone magari fra dieci anni la ascoltano ancora, mi ricordano. Non mi interessa avere milioni di persone che l’ascoltano, però dopodomani si scordano di me. Preferisco fare una cosa per pochi, che però magari resti.

Blanco | Mi fai impazzire | Testo

Blanchito, baby

Money Gang, Gang, Gang

Eh-eh

Come si fa? Come si fa?

Senza un rumore, eh, giri la stanza, ah

Come si fa? Come si fa?

Sola col tanga, te lo strapperei via

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Ho i tuoi baci sul collo, sono come ferite

Tu mi sai fare male, sì, tu mi fai impazzire

Ma se non ci sei attorno, qua mi va tutto storto

E a lui lo vorrei morto e invece ancora ti scrive

Queste strade si son prese la mia parte migliore

È colpa loro se non mi fido più delle persone

E non esiste un dottore per i tagli sul cuore

Colmo il vuoto con dei tagli di diverso colore

Non so come si fa, come si fa

Senza un rumore, giri la stanza

Come si fa? Come si fa?

Sola col tanga te lo strapperei via

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Anche se mi fai male, senza non ci so stare

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Se ti incazzi di nuovo dopo una ramanzina

Noi che abbiamo litigato tutta la mattina

Solo perché nel pomeriggio esco co’ un’amica

E mi spari mille colpi come una raffica

Ancora? Basta, una tortura

Ti appoggi sulla porta, zitta e seminuda

Giochi un gioco sporco

Come si fa? Come si fa?

Senza un rumore, eh, giri la stanza

Come si fa? Come si fa?

Sola col tanga te lo strapperei via

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Anche se mi fai male, senza non ci so stare

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Quante volte ho detto: “È l’ultima”, ma poi invece no

Quante volte ci siamo scambiati il peggio di noi

Tu mi fai impazzire

Tu mi fai impazzire

Quante volte hai detto: “Stase’ è meglio se te ne vai”

Perché sapevi che non me ne sarei andato mai

Tu mi fai impazzire

Sì, tu mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Anche se mi fai male, senza non ci so stare

E mi fai impazzire, mi fai impazzire