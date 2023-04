Blanco dedica una canzone all’ex Giulia: la reazione dell’attuale fidanzata Martina

La storia d’amore fra Blanco e Giulia Lisioli – che ha fatto molto chiacchierare durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Brividi – è ufficialmente finita e il cantante da un po’ di mesi sta con un’altra ragazza, l’influencer Martina Valdes.

Quando il cantante ha pubblicato l’album Innamorato, molti hanno immediatamente adocchiato un brano al suo interno dal titolo Giulia. E ascoltandolo hanno capito che sì, quella “Giulia” del titolo è proprio l’ex fidanzata Giulia Lisioli.

Per questo motivo il profilo Instagram di Martina Valdes è stato sommerso di domande e la ragazza ha risposto pubblicamente con una storia su Instagram.

“Chi mi conosce sa che non mi piace espormi e creare situazioni di cui parlare ma voglio chiarire questa cosa. Non limitatevi a sentire una canzone, ma ad ascoltarla che è ben diverso. Cercate di capire anche il testo e non solo soffermarsi su un titolo che può essere fraintendibile. Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, le emozioni vissute tempo fa. La musica è la sua forma d’arte e io lo appoggerò sempre, qualunque cosa decida di raccontare. Ora non soffermatevi su queste piccolezze e ascoltate tutte le meraviglie che ha fatto uscire, compresa Giulia. Hai spaccato tutto amore”.