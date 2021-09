Blanco questa sera si è esibito ai Seat Music Awards in diretta su Rai Uno ed all’evento si è presentato con Giulia, la sua fidanzata misteriosa. Vestito bianco, coda alta e mano nella mano.

Blanco ai Seat Music Awards si è esibito con Blu Celeste, brano che dà il titolo all’omonimo album uscito oggi. Il singolo è dedicato ad una persona che non è più nella sua vita.

“Mi piacerebbe che tutti potessero dedicarla a una persona cara che non c’è più. Senza dire a chi la dedico io. Ho anche tatuata la parola Celeste sulla mia pancia”, ha dichiarato a Billboard. “Il mio unico obiettivo è di poter continuare a seguire in prima persona la musica. Tutto il resto non mi interessa”.

Blanco e la fidanzata, le foto

Blanco è appena arrivato mano nella mano con la sua ragazza #SEATMusicAwards21 #amemici20 pic.twitter.com/Uam2x78lcn — sammy (@sammy_yyyy) September 10, 2021

Blanco ha una ragazza e quella ragazza non sono io#SEATMusicAwards21 pic.twitter.com/u4eGOuIQCI — Sofy 🦋 (@Sottonaebasta) September 10, 2021

Blanco: “La mia musica? Non amo incasellarmi”

Intervistato da Rockol, il cantante di Mi Fai Impazzire ha parlato un po’ di sé.

“Non amo essere incasellato in un genere. A me piace dire ‘questa è musica, questa è una canzone’, non mi va di definire tutto attraverso termini come pop, punk e rap. Anche perché appena uno inizia a dire ‘questo per me è punk’ escono i puristi a rompere i coglioni e nascono le discussioni”.

E ancora: