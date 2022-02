Che al Festival di Sanremo abbiano portato una tra le canzoni più belle (a mio avviso la più bella) è un dato di fatto e ogni persona dotata di udito se n’è accorto, ma quello che colpisce di Blanco e Mahmood è anche la loro sintonia in scena. Questo duo funziona e nemmeno poco, Riccardo e Alessandro sembrano amici di vecchia data, le loro voci si sposano alla perfezione, sul palco l’intesa è evidente e – come direbbe il saggio Man – c’è chimica artistica. E proprio come i veri amici, anche Blanco e Mahmood hanno discusso.

In un’intervista rilasciata a Rai Radio 2 – subito dopo essersi esibiti durante la prima serata di Sanremo – Blanco ha rivelato di aver battibeccato con il collega per un dettaglio del video musicale di Brividi.

Blanco: “Abbiamo litigato. Gli voglio tanto bene e ci diamo un bacino prima di salire sul palco”.

“Sembro tranquillo, ma in realtà me la sto facendo addosso. Sono venuto qui con il mood di divertirmi. Mi sono detto ‘che bello, ho l’opportunità di salire su un palco del genere, devo divertirmi e poi sono con Ale’. Per adesso ho fatto soltanto tre concerti, sono all’inizio. Volete una cosa sul video musicale? Posso dirlo, io e lui abbiamo litigato. Perché mi ricordo che volevo buttarmi nell’oceano, volevo proprio farlo e lui no. Quindi per questo abbiamo litigato. Un imprevisto? Prima di salire sul palco di diamo un bacino tipo quello della buona notte della seria ‘dai andiamo spacchiamo’, ci vogliamo tanto bene ed è straordinario”.

La versione di Mahmood.

“Ragazzi eravamo ad Amsterdam con 5 gradi e questo si voleva buttare in oceano. Io gli ho detto ‘dobbiamo andare a Sanremo non ti buttare in acqua adesso. Se devo tenerlo a bada? No è un 50%, ci teniamo a bada a vicenda. Diciamo che è uno scambio. Sì è vero, prima di scendere la scale ci diamo un bacio sulla guancia. Io gli voglio tanto bene a questo ragazzo qua, è proprio bello fare questa esperienza con te!”

Da stasera avranno il mio voto, per adesso questi due tesori hanno il mio cuore…