Blake Lively indossa un abito di Britney Spears: la reazione della cantante spiazza

Blake Lively la scorsa settimana ha presenziato alla premiere del suo ultimo film, It Ends With Us, con un abito Versace che Britney Spears ha indossato nel 2002. Un chiaro omaggio che l’attrice ha voluto fare alla cantante perché nel film è presente una versione di Everytime eseguita da Ethel Cain.

“Cara Britney” – le parole di Blake su Instagram – “Noi millennial abbiamo tutti vissuto un momento in cui ci hai fatto desiderare di brillare. Ci hai ispirato, sei stata forza, gioia e duro lavoro. Grazie per il tuo esempio e per il tuo contributo alle donne“. Come specificato successivamente dall’attrice, quel vestito indossato non era un doppione, ma proprio l’originale messo vent’anni fa da Britney.

“Britney Spears has meant so much to me forever. I’m a forever Britney stan.” pic.twitter.com/uPR37IRn3O

Blake Lively wears Britney Spears’ iconic Versace dress from 2002 at ‘It Ends With Us’ premiere:

La reazione di Britney Spears ha però spiazzato. La cantante, infatti, si è presa una settimana di tempo e invece di ringraziare Blake Lively per l’omaggio, ha pubblicato un video in cui volteggia con un altro vestito più scosciato sostenendo che quello è migliore. “Versione aggiornata del mio abito Versace del 2002” – ha scritto – “Mi piace molto di più questo, mostra le mie gambe!“.

Britney Spears makes her long awaited return to Instagram, as she looks magnificent in new post.

“UPDATED VERSION OF MY 2002 VERSACE DRESS 👗 !!! I LIKE IT WAY BETTER … SHOWS MY LEGS !!! 💅👗🌷🌷” pic.twitter.com/bImMYao4Bd

— Britney’s Crave (@bspearscrave) August 10, 2024