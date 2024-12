Blake Lively accusa Justin Baldoni di molestie: la risposta del regista

Blake Lively, attrice e produttrice statunitense, ha formalmente accusato il regista Justin Baldoni di molestie sessuali avvenute durante le riprese del film “It Ends with Us”, in cui entrambi recitano. L’accusa include anche la dichiarazione che Baldoni avrebbe orchestrato una campagna per danneggiare la reputazione di Lively. Gli avvocati di Baldoni hanno definito le accuse come “categoricamente false e oltraggiose”.

Nel reclamo presentato da Lively, vengono citati commenti inappropriati sul suo peso, domande scomode riguardanti la sua fede religiosa e comportamenti poco professionali. Inoltre, Lively racconta che Baldoni e il produttore Jamey Health sarebbero entrati nel suo camerino senza permesso. L’attrice ha richiesto che non si parlasse di genitali e pornografia in sua presenza e ha chiesto di non aggiungere ulteriori scene di sesso, oltre a quelle già approvate.

Bryan Freedman, avvocato di Baldoni, ha espresso indignazione per le accuse, affermando che è vergognoso che Lively e il suo team presentino tali gravi affermazioni. Freedman sostiene che Lively avrebbe adottato un comportamento poco professionale durante le riprese, minacciando di non presentarsi sul set e di non promuovere il film. Gli avvocati di Baldoni accusano Lively di mentire, affermando che le sue affermazioni mirano a distorcere la narrazione nei media per danneggiare pubblicamente il regista.

“It Ends with Us” è un film che affronta la tematica della violenza contro le donne, e sia Lively che Baldoni hanno ruoli significativi nel progetto, rispettivamente come attrice e regista. Già durante la promozione del film si erano sollevate voci riguardo a conflitti tra i due, dato che non avevano mai posato insieme per foto promozionali. Inoltre, rumor sui social media avevano criticato Lively per la sua apparente mancanza di attività nella sensibilizzazione sulla violenza di genere.

Lively accusa Baldoni di essere coinvolto in una manipolazione sociale per danneggiare la sua immagine, causando un forte disagio emotivo. La situazione ha attirato l’attenzione mediatica, enfatizzando la necessità di affrontare il tema delle molestie e della violenza nelle produzioni cinematografiche.