Blade Runner 2099: la nuova serie tra Praga e fantascienza

Prime Video ha svelato l’arrivo di Blade Runner 2099, una nuova serie limitata ambientata nell’universo del famoso film di fantascienza creato da Ridley Scott, che debutterà sulla piattaforma nel 2026. La produzione, approvata nel 2022, ha subito un ritardo a causa degli scioperi di Hollywood e attualmente si trova nella fase di post-produzione. I primi due episodi sono stati diretti da Jonathan van Tulleken, che ha sostituito Jeremy Podeswa per motivi di programmazione.

Le riprese inizialmente pianificate a Belfast, in Irlanda del Nord, sono state trasferite a Praga a causa degli stop produttivi. Questa città ha già ospitato varie produzioni di fantascienza, come Fondazione di Apple TV+. La produzione locale è stata curata da Film United.

Anche se i dettagli sulla trama non sono stati ancora rivelati, la serie si inserisce nel contesto del franchise originato dal romanzo di Philip K. Dick Il cacciatore di androidi, esordito con il film Blade Runner. Questo nuovo capitolo arriva dopo il sequel Blade Runner 2049 e la serie animata Blade Runner: Black Lotus.

Michelle Yeoh, premio Oscar per Everything Everywhere All at Once, sarà la protagonista, ma il suo personaggio non è stato ancora svelato. La cast comprende anche Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey e Daniel Rigby, con ruoli ricorrenti per Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e Maurizio Lombardi.

Silka Luisa è la showrunner e executive producer della serie, affiancata da Broderick Johnson e Andrew Kosove, cofondatori di Alcon Entertainment. Tra i produttori figurano Ridley Scott e David W. Zucker di Scott Free Productions.